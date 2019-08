Причиной для созыва примирительной встречи под эгидой Саудовской Аравии стало то, что в минувшие выходные силы ЮПС установили контроль над Аденом. Кульминационный момент — это штурм сепаратистами расположенного в городе президентского дворца «Эль-Маашик». Сами южане говорили о захвате дворца практически без боя, однако другие источники говорят о том, что именно там шли ожесточенные бои с применением бронетехники и тяжелых орудий. Сообщалось и о перестрелках у казарм, зданий Центрального банка и судебной палаты. За несколько дней, если верить докладу координатора гуманитарной помощи ООН в Йемене Лиз Гранде, погибли 40 человек, свыше 250 получили ранения. После столь ожесточённого кровопролития последовал ультиматум командования аравийской коалиции с требованием прекратить огонь. В заявлении коалиции говорилось, что она может применить в противном случае силу.

Изначально военизированные отряды сепаратистов отказывались оставлять позиции, которые были заняты ими в Адене. Заместитель главы сепаратистского объединения Хани бен Брейк заявлял, что формирования «не уйдут с занятых ими позиций в Адене», даже если Саудовская Аравия начнёт воздушные атаки. После того, как саудовская авиация нанесла ряд ограниченных ударов, мнение ЮПС изменилось. Региональная пресса отмечает, что ЮПС принял условия перемирия именно после того, как силы аравийской коалиции нанесли удары с воздуха. По последним данным, аз-Зубейди согласился прекратить огонь в экономической столице Йемена и освободить президентский дворец, казармы, здания Генерального штаба и Министерства обороны. Однако неизвестно, насколько долгим окажется этот «режим тишины» с учётом того, что силы ЮПС, вероятно, уже почувствовал свою силу.