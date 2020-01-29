https://static.news.ru/photo/250a2638-42d0-11ea-9fc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Israel Defense Forces/facebook.com

Израильская армия (ЦАХАЛ) перебросила подкрепления к сектору Газа и на Западный берег реки Иордан в ответ на жёсткое неприятие палестинцами «сделки века» — предложенного США плана мирного урегулирования арабо-израильского конфликта.

Оценив текущую ситуацию, мы решили усилить подразделения в Иудеи, Самарии и Газе дополнительными войсками, — цитирует заявление ЦАХАЛ телеканал Al-Arabya.

Как писал NEWS.ru, американский президент Дональд Трамп 28 января на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху презентовал «сделку века», предполагающую признание Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме в обмен на легализацию большинства израильских поселений на палестинской территории.

Руководство частично признанного Государства Палестина резко осудило план Трампа и пообещало отправить его «на свалку истории». С критикой инициативы выступила Лига арабских государств и отдельные правительства исламских стран.

Сейчас израильтяне фактически контролируют большую часть Западного берега, который был закреплён за арабским населением в 1949 году. ООН считает израильские анклавы незаконными.