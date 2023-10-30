Палестина обвинила Израиль в атаке на больницу для онкобольных в Газе

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турецкая больница в секторе Газа, по которой нанесла удар армия обороны Израиля, является единственным медучреждением для онкобольных, заявило Министерство здравоохранения Палестины на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По информации ведомства, пациенты испытали сильное волнение и страх из-за обстрелов. ЦАХАЛ пока не комментировала информацию об атаке медучреждения в Газе.

Больница палестино-турецкой дружбы в Газе подверглась израильской бомбардировке, — следует из сообщения.

Накануне сообщалось об обстреле больницы «Аль-Кудс», расположенной в северной части сектора Газа. Некоторое время назад власти Израиля требовали от палестинского общества Красного Полумесяца эвакуировать пациентов из медучреждения. Местные СМИ сообщали, что в результате атаки больница «Аль-Кудс», в которой укрывались более 12 тысяч человек, полностью разрушена.

Танки израильской армии ранее были замечены на окраине Газы. По словам очевидцев, техника ЦАХАЛ перекрыла главную дорогу, которая связывает северные и южные районы. Как утверждали накануне в Израиле, они намерены расширять наземную операцию.