https://static.news.ru/photo/3ab707ba-317a-11ea-9958-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jerzy Dabrowski/dpa/Global Look Press

НАТО выведет некоторое число солдат из Ирака в целях безопасности.

Об этом сообщают зарубежные СМИ, ссылаясь на слова сотрудника Североатлантического альянса. По их данным, военнослужащие будут передислоцированы за пределы Ирака, однако какое число солдат выведут из страны, источник не сообщил.

Безопасность нашего персонала является первостепенной, — заявил сотрудник НАТО.

Он уточнил, что не имеет права говорить о деталях операций, чтобы не ставить под угрозу безопасность солдат.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Хорватия вывела войска из Ирака. Военнослужащие находились на территории страны в составе миссии НАТО.