Иран принял закон о противодействии Израилю

https://static.news.ru/photo/672607b4-de4c-11e9-8345-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com

Иранский парламент принял закон о противодействии Израилю, который предусматривает создание виртуального посольства в Иерусалиме в качестве столицы Палестины.

На реализацию данного проекта МИД Исламской Республики отводится полгода. Ведомству также поручено провести «референдум» в Палестине. В Тегеране полагают, что это поможет решить проблему региона.

Кроме того, закон содержит положения о запрете передвижения израильских товаров через иранскую территорию и участия в поставках компаний, связанных с Израилем, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Израиля намерены аннексировать территории Палестины на западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, народ Израиля появился и развивался именно в данном регионе.