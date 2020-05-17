Иран принял закон о противодействии Израилю

Иранский парламент принял закон о противодействии Израилю, который предусматривает создание виртуального посольства в Иерусалиме в качестве столицы Палестины.
На реализацию данного проекта МИД Исламской Республики отводится полгода. Ведомству также поручено провести «референдум» в Палестине. В Тегеране полагают, что это поможет решить проблему региона.
Кроме того, закон содержит положения о запрете передвижения израильских товаров через иранскую территорию и участия в поставках компаний, связанных с Израилем,
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Израиля намерены аннексировать территории Палестины на западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, народ Израиля появился и развивался именно в данном регионе.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен