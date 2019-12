Об этом сообщает ТАСС. Протестующие также требуют вывода американских войск из Ирака.

Иракский канал Rudaw в своём Twitter-аккаунте опубликовал запись, на которой мужчина в камуфляже из числа участников акции делает заявление, адресованное президенту США Дональду Трампу. Протестующий угрожает сжечь американскую дипмиссию и консульства в Эрбиле и Басре. Он обещает отомстить за пострадавших при авиаударах США. Свою речь мужчина заканчивает выкриком «смерть Америке», который подхватывают все стоящие рядом.