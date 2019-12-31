https://static.news.ru/photo/be651fd8-2bc7-11ea-8feb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Участники протестной акции в Багдаде, которая переросла в штурм американского посольства, потребовали закрыть дипломатическое представительство США.

Об этом сообщает ТАСС. Протестующие также требуют вывода американских войск из Ирака.

Иракский канал Rudaw в своём Twitter-аккаунте опубликовал запись, на которой мужчина в камуфляже из числа участников акции делает заявление, адресованное президенту США Дональду Трампу. Протестующий угрожает сжечь американскую дипмиссию и консульства в Эрбиле и Басре. Он обещает отомстить за пострадавших при авиаударах США. Свою речь мужчина заканчивает выкриком «смерть Америке», который подхватывают все стоящие рядом.

Militiaman in military fatigue told a Rudaw reporter that they would burn the #US embassy in #Baghdad and its consulate in #Erbil https://t.co/TTKYkVTy1w pic.twitter.com/wSAeTxtbMO — Rudaw English (@RudawEnglish) December 31, 2019

Ранее протестующим удалось сломать ворота посольства США в Багдаде и частично проникнуть внутрь. Охраняющие дипмиссию силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Антитеррористический комитет Ирака отказался вмешиваться в ситуацию.

Акции протеста в Багдаде были вызваны ударами США по объектам военизированной шиитской группировки «Катаиб Хезболлах».

Как сообщал NEWS.ru, группировка 27 декабря обстреляла ракетами американскую военную базу возле иракского города Киркук. Один гражданин США из числа гражданских контрактников погиб, ряд военнослужащих получили ранения. 29 декабря США провели акцию возмездия, нанеся авиаудары по объектам группировки.