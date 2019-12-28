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Президент Сербии Александр Вучич не будет возглавлять Сербскую прогрессивную партию (СПП) после парламентских выборов, которые пройдут в марте или апреле 2020 года.

Об этом заявил он сам, передаёт агентство Bloomberg. Сербский лидер отметил, что такое решение обосновано тем, что, по его мнению, целесообразнее передать молодёжи власть в партии. Моё решение — не...