Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что американские военные нанесли «оборонительные» удары по пяти объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии.
США нанесли точечные оборонительные удары по пяти объектам KH в Ираке и Сирии, — рассказал Хоффман.
Вашингтон нанёс удар в ответ на повторяющиеся атаки «Катаиб Хезболлы» (KH) по иракским базам,
Ранее глава Пентагона Марк Эспер призвал Багдад предпринять шаги для защиты от обстрелов баз, на которых размещены американские военные, писал NEWS.ru.
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