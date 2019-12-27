https://static.news.ru/photo/4506d9d4-2932-11ea-bf5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wali Sabawoon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Ираке при ракетном обстреле военной базы, расположенной рядом с городом Киркук, погиб американский контрактник из числа гражданских.

Несколько военнослужащих США и Ирака получили ранения. Расследованием произошедшего и подготовкой ответа на нападение займутся иракские Силы безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

A US civilian contractor was killed in a rocket attack on a base near Kirkuk, Iraq, where US service members and civilian contractors were located, an Operation Inherent Resolve spokesman confirmed https://t.co/nPct6Rxgvm — CNN (@CNN) December 28, 2019

По словам одного из источников агентства, власти Штатов проверяют боевиков военизированной шиитской группировки «Катаиб Хезболла» на причастность к обстрелу.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер призвал Багдад предпринять шаги для защиты от обстрелов баз, на которых размещены американские военные, писал NEWS.ru.