Фото: Wali Sabawoon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Ираке при ракетном обстреле военной базы, расположенной рядом с городом Киркук, погиб американский контрактник из числа гражданских.

Несколько военнослужащих США и Ирака получили ранения. Расследованием произошедшего и подготовкой ответа на нападение займутся иракские Силы безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По словам одного из источников агентства, власти Штатов проверяют боевиков военизированной шиитской группировки «Катаиб Хезболла» на причастность к обстрелу.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер призвал Багдад предпринять шаги для защиты от обстрелов баз, на которых размещены американские военные, писал NEWS.ru.

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