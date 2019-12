Несколько военнослужащих США и Ирака получили ранения. Расследованием произошедшего и подготовкой ответа на нападение займутся иракские Силы безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

A US civilian contractor was killed in a rocket attack on a base near Kirkuk, Iraq, where US service members and civilian contractors were located, an Operation Inherent Resolve spokesman confirmed https://t.co/nPct6Rxgvm