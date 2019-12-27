В Ираке при ракетном обстреле военной базы, расположенной рядом с городом Киркук, погиб американский контрактник из числа гражданских.
Несколько военнослужащих США и Ирака получили ранения. Расследованием произошедшего и подготовкой ответа на нападение займутся иракские Силы безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.
A US civilian contractor was killed in a rocket attack on a base near Kirkuk, Iraq, where US service members and civilian contractors were located, an Operation Inherent Resolve spokesman confirmed https://t.co/nPct6Rxgvm