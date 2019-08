Любой полёт, не одобренный иракским премьером, будет рассмотрен как «враждебный», заявил Расул. Это относится в том числе и к возглавляемой США антитеррористической коалиции, которая боролась с группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). В своём телевизионном заявлении генерал также отметил, что Ираку нужны российские системы С-400 для того, чтобы защитить своё воздушное пространство. Такое заявление можно широко трактовать как антиамериканское. Представители антитеррористической коалиции накануне сообщили, что уже провели переговоры с иракской стороной по поводу недавних указаний Махди, касающихся иракского неба. Теперь американское командование обязуется согласовывать все полёты с иракским правительством.

Одной из причин столь жёстких ограничений считают недавний взрыв на иракской базе «Аль-Сакр», которая находится в пределах Багдада. Эпицентр взрыва пришёлся на склад с боеприпасами: были нанесены повреждения близлежащим домам. После инцидента в иракской столице началась паника. Этот склад с оружием принадлежал «Народным мобилизационным силам» («Хашд аш-Шааби») — шиитским военизированным формированиям, находящимся под контролем Ирана. По предварительным данным, причиной взрыва стала халатность при хранении боеприпасов. Глава иракского правительства уже призвал к «тщательному расследованию» инцидента, приказав завершить расследование в кратчайшие сроки. Впрочем, у инцидента есть ещё одна версия. Ряд экспертов считает , что происшествие — результат израильской бомбардировки. Еврейское государство, силы которого неоднократно наносили удары по иранским позициям в соседней с Ираком Сирии, подозревают в планомерном расширении географии авиаударов.