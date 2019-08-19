Ирак в очередной раз высказал потребность в российских зенитных ракетных системах С-400. С соответствующим заявлением выступил иракский бригадный генерал Яхья Расул, который прокомментировал новые меры иракского правительства по защите воздушного пространства. Премьер-министр Адель Абдул Махди накануне распорядился, чтобы все военные полёты в небе над Ираком согласовывались с официальным Багдадом. В противном случае их будут расценивать как враждебные. Совсем не исключено, что такие ограничения «адресованы» прежде всего Израилю.

Любой полёт, не одобренный иракским премьером, будет рассмотрен как «враждебный», заявил Расул. Это относится в том числе и к возглавляемой США антитеррористической коалиции, которая боролась с группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). В своём телевизионном заявлении генерал также отметил, что Ираку нужны российские системы С-400 для того, чтобы защитить своё воздушное пространство. Такое заявление можно широко трактовать как антиамериканское. Представители антитеррористической коалиции накануне сообщили, что уже провели переговоры с иракской стороной по поводу недавних указаний Махди, касающихся иракского неба. Теперь американское командование обязуется согласовывать все полёты с иракским правительством.

Коалиция под руководством США немедленно выполнила все указания, полученные от иракских партнёров, — говорится в заявлении американских военных.

Одной из причин столь жёстких ограничений считают недавний взрыв на иракской базе «Аль-Сакр», которая находится в пределах Багдада. Эпицентр взрыва пришёлся на склад с боеприпасами: были нанесены повреждения близлежащим домам. После инцидента в иракской столице началась паника. Этот склад с оружием принадлежал «Народным мобилизационным силам» («Хашд аш-Шааби») — шиитским военизированным формированиям, находящимся под контролем Ирана. По предварительным данным, причиной взрыва стала халатность при хранении боеприпасов. Глава иракского правительства уже призвал к «тщательному расследованию» инцидента, приказав завершить расследование в кратчайшие сроки. Впрочем, у инцидента есть ещё одна версия. Ряд экспертов считает , что происшествие — результат израильской бомбардировки. Еврейское государство, силы которого неоднократно наносили удары по иранским позициям в соседней с Ираком Сирии, подозревают в планомерном расширении географии авиаударов.

U.S. agrees to stand down on anti-ISIS air strikes in Iraq https://t.co/qtBJg4SOrj pic.twitter.com/3Z7wQC25Wu — Navy Times (@NavyTimes) August 16, 2019

В конце июля появились данные о том, что израильская авиация совершила как минимум два рейда против проиранских позиций на территории Ирака. По данным саудовской прессы, предполагаемая атака 28 июля была произведена на лагерь «Ашраф», который находится в 40 км к северо-востоку от Багдада. Сообщалось, что в результате нападения были ликвидированы транспортированные туда баллистические ракеты и дроны иранского производства. Источники утверждали: Израиль опасается, что подобные снаряды рассчитаны на удары по его территории. Появлялись данные и о произведённых 19 июля ударах по лагерю «Хашд аш-Шааби» в провинции Салах-эд-Дин в то время, когда там были расквартированы бойцы ливанской группировки «Хезболла» и офицеры иранского Корпуса Стражей Исламской революции. Еврейское государство подозревали в применении истребителя F-35. Источники в командовании Вооружённых сил Ирака тогда подтвердили информацию об операции в провинции Салах-эд-Дин. Однако удар Израиля ставит множество вопросов, связанных с тем, каким воздушным коридором воспользовались его силы и кто осуществил дозаправку его самолётов. Впрочем, как отмечают источники News.ru в Иракском Курдистане, Израиль уже участвовал в налётах на позиции проиранского ополчения в 2017 году, когда развивались события в районе Киркук.

Готовность Ирака закупить С-400 у России — не новость. В мае этого года сообщалось , что страны ведут переговоры о соглашении по соответствующим поставкам Багдаду. В интервью телеканалу Russia Today бывший председатель парламентского комитета по безопасности и обороне Хакем аль-Замлы сообщил, что такое намерение у официального Багдада действительно есть, и переговоры по этому поводу уже начаты. По его словам, сделка «очень важна для Ирака и начнёт действовать через два года».

Ирак стремится укреплять сотрудничество с Россией в области вооружений, — сказал он.

Правда, проблема поставок подобного вооружения иракской стороне ставит вопрос о том, как на это отреагирует американская сторона и какие ответные меры может предпринять. В Конгрессе США внимательно изучают заявления иракских официальных лиц.

Последние действия Ирака могут говорить о желании республики показать США, что она имеет право голоса. И закупка С-400 будет, вероятно, логическим продолжением этих действий. Правда, в регионе такие действия, скорее всего, будут расценены по-другому — как доказательство дрейфа Багдада в сторону Тегерана.