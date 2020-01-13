60-летний житель Иерусалима арестован полицией Израиля по обвинению в содержании людей в рабстве и в мошенничестве. Подозреваемый, называвший себя раввином, организовал секту, которая действовала под прикрытием семинара для женщин.
Представитель израильских правоохранительных органов Михаил Зингерман
Правоохранители проверяют информацию о возможном сексуальном насилии в секте. Вместе с главным подозреваемым арестованы восемь женщин, которые могут быть причастными к преступлению. Среди них оказалась жена главы секты. В настоящий момент следствие находится в начальной стадии.
В декабре 2019 года, как сообщал NEWS.ru, главу башкирской религиозной секты «Ученики Иисуса Христа» Земфиру Гайнуллину задержали по делу об убийстве девятилетнего уроженца Белоруссии.
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