https://static.news.ru/photo/158d1c00-3606-11ea-b64f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

60-летний житель Иерусалима арестован полицией Израиля по обвинению в содержании людей в рабстве и в мошенничестве. Подозреваемый, называвший себя раввином, организовал секту, которая действовала под прикрытием семинара для женщин.

Представитель израильских правоохранительных органов Михаил Зингерман поделился подробностями истории с РИА Новости. Члены секты — десятки женщин, некоторые с малолетними детьми — содержались в рабских условиях и подвергались издевательствам. Арестованный «раввин» полностью ограничил их свободу и принуждал к работе, которую подбирал для своих жертв сам, отнимая при этом значительную часть заработанных средств. Он также практиковал физические и экономические наказания.

Правоохранители проверяют информацию о возможном сексуальном насилии в секте. Вместе с главным подозреваемым арестованы восемь женщин, которые могут быть причастными к преступлению. Среди них оказалась жена главы секты. В настоящий момент следствие находится в начальной стадии.

В декабре 2019 года, как сообщал NEWS.ru, главу башкирской религиозной секты «Ученики Иисуса Христа» Земфиру Гайнуллину задержали по делу об убийстве девятилетнего уроженца Белоруссии.