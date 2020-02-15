https://static.news.ru/photo/3cf821ba-4ffe-11ea-878e-fa163e074e61_660.jpg Мевлют Чавушоглу Фото: Xinhua/Global Look Press

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что «разногласия из-за Сирии» не должны помешать отношениям России и Турции. Дипломат встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Чавушоглу анонсировал возможную встречу президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, для согласования которой турецкая делегация 17 февраля посетит Москву, пишет ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что эскалация конфликта в сирийской провинции Идлиб, где турецкая армия вступила в открытое противостояние с правительственными войсками российского союзника Башара Асада, не помешает запланированным поставками зенитных комплексов С-400 из России.

Как писал NEWS.ru, российское Министерство обороны обвинило турецкое командование в искажении сведений о происходящем в Идлибе. После возобновления боёв в зоне деэскалации турки заявили, что Россия и Сирия атакуют мирных граждан.