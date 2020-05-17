Гани и Абдулла подпишут соглашение о разделе власти в Афганистане

https://static.news.ru/photo/985a338a-9825-11ea-aecf-fa163e074e61_660.jpg Ашраф Гани Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Афганистана Ашраф Гани и быший премьер-министр Абдулла Абдулла в воскресенье, 17 мая, подпишут соглашение о разделе власти в стране.

В соглашении будут подчёркнуты функции, которые будет выполнять Абдулла. Он также возглавит Высший совет по национальному примирению в случае подписания документа, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источники.

9 марта переизбранный президент Ашраф Гани принял присягу и официально вступил в должность главы государства. Абдулла Абдулла в тот же день провёл параллельную церемонию инаугурации в качестве главы правительства, не принимая своего поражения. Гани через два дня упразднил должность, которую занимал Абдулла.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что 10 марта подпишет указ об освобождении заключённых сторонников радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).