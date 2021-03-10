Экстренное применение «Спутника V» одобрили в Иордании

https://static.news.ru/photo/1145df4c-81b9-11eb-bab8-96000091f725_660.jpg Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иорданский регулятор разрешил применять в экстренном порядке российскую вакцину от нового коронавируса «Спутник V», заявили в ведомстве. Решение принято 10 марта.

В среду [10 марта] организация по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешила экстренное применение российской вакцины «Спутник», — пишет РИА Новости со ссылкой на чиновников ближневосточной страны.

Накануне Минздрав Марокко одобрил использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», рассказал 10 марта журналистам торговый представитель РФ в африканской стране Артём Цинамдзгвришвили. Препарат попал в тройку мировых вакцин против нового коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. Сейчас вещество, созданное с участием Российского фонда прямых инвестиций, зарегистрировали выше 40 стран. Их общее население превышает 1,1 млрд человек.

До этого президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес заявил, что подписал контракт на поставку в страну вакцины против COVID-19 «Спутник V». «Спутник V» в Гондурасе зарегистрировали по ускоренной процедуре 25 февраля. Всего российская вакцина одобрена более чем в 40 странах мира, это второй показатель среди подобных препаратов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), являющееся регулятором ЕС, беспристрастно оценивает вакцину «Спутник V». Об этом заявили в пресс-службе ЕМА. Там отметили, что любые рекомендации будут основываться на убедительности научных доказательств безопасности, качества и эффективности.