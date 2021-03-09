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Гондурас заключил контракт на поставку российского «Спутника V»

04:12, 10 марта 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес заявил, что подписал контракт на поставку в страну вакцины против COVID-19 «Спутник V».

Только что завершилась встреча с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций, и он отправил нам контракт, он подписан, — сообщил Эрнандес в Twitter.

«Спутник V» в Гондурасе зарегистрировали по ускоренной процедуре 25 февраля. Всего российская вакцина одобрена более чем в 40 странах мира, это второй показатель среди подобных препаратов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), являющееся регулятором ЕС, беспристрастно оценивает вакцину «Спутник V». Об этом заявили в пресс-службе ЕМА. Там отметили, что любые рекомендации будут основываться на убедительности научных доказательств безопасности, качества и эффективности.

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