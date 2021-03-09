Гондурас заключил контракт на поставку российского «Спутника V»

«Спутник V» в Гондурасе зарегистрировали по ускоренной процедуре 25 февраля. Всего российская вакцина одобрена более чем в 40 странах мира, это второй показатель среди подобных препаратов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), являющееся регулятором ЕС, беспристрастно оценивает вакцину «Спутник V». Об этом заявили в пресс-службе ЕМА. Там отметили, что любые рекомендации будут основываться на убедительности научных доказательств безопасности, качества и эффективности.