Гондурас заключил контракт на поставку российского «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/03610580-813e-11eb-bfda-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес заявил, что подписал контракт на поставку в страну вакцины против COVID-19 «Спутник V».

Только что завершилась встреча с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций, и он отправил нам контракт, он подписан, — сообщил Эрнандес в Twitter.

Pdte. @JuanOrlandoH :



"Acabamos de terminar una reuniÃ³n con el Ceo del Fondo de Inversiones Ruso y nos ha enviado el documento del contrato, estÃ¡ firmado". #VacunaCOVID19 #COVID19 pic.twitter.com/CqC7wuuu5f — Casa Presidencial (@Presidencia_HN) March 9, 2021

«Спутник V» в Гондурасе зарегистрировали по ускоренной процедуре 25 февраля. Всего российская вакцина одобрена более чем в 40 странах мира, это второй показатель среди подобных препаратов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), являющееся регулятором ЕС, беспристрастно оценивает вакцину «Спутник V». Об этом заявили в пресс-службе ЕМА. Там отметили, что любые рекомендации будут основываться на убедительности научных доказательств безопасности, качества и эффективности.