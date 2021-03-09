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Европа

Регулятор ЕС заявил, что оценивает «Спутник V» на основе обычных стандартов

17:53, 09 марта 2021 10
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), являющееся регулятором ЕС, беспристрастно оценивает российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявили в пресс-службе ЕМА.

EMA будет проводить оценку соответствия «Спутника V» обычным европейским стандартам. Любые рекомендации будут основываться на убедительности научных доказательств безопасности, качества и эффективности вакцины и ни на чём больше, — цитирует текст сообщения ТАСС.

Ранее создатели российской вакцины «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе. Она сравнила возможность срочного одобрения российского препарата в Австрии с «русской рулеткой».

Как писал NEWS.ru, регулятор ЕС изучит соответствие «Спутника V» действующим в ЕС стандартам. Эксперты ведомства примут решение, опираясь исключительно на итоги научных исследований. В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) отметили, что учреждение приступило к ознакомлению с материалами относительно препарата производства РФ. Анализ продолжится до тех пор, пока исследователи не соберут достаточно данных для официального разрешения продаж «Спутника V».

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