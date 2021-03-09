Европейский регулятор проверит «Спутник V» на соответствие стандартам ЕС

Регулятор ЕС изучит соответствие российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» действующим в ЕС стандартам. Эксперты ведомства примут решение, опираясь исключительно на итоги научных исследований. В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) отметили, что учреждение приступило к ознакомлению с материалами относительно препарата производства РФ. Анализ продолжится до тех пор, пока исследователи не соберут достаточно данных для официального разрешения продаж «Спутника V».