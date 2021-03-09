Европейский регулятор проверит «Спутник V» на соответствие стандартам ЕС

Регулятор ЕС изучит соответствие российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» действующим в ЕС стандартам. Эксперты ведомства примут решение, опираясь исключительно на итоги научных исследований. В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) отметили, что учреждение приступило к ознакомлению с материалами относительно препарата производства РФ. Анализ продолжится до тех пор, пока исследователи не соберут достаточно данных для официального разрешения продаж «Спутника V».
«Спутник V» состоит из двух различных вирусов семейства аденовирусов — Ad26 и Ad5. Эти аденовирусы модифицировали, чтобы содержать ген для производства спайкового белка SARS-CoV-2. Они не могут размножаться в организме [человека] и не вызывают заболеваний, — говорится на сайте EMA.