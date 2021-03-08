В ЕС готовы помочь России, «испытывающей трудности» в создании вакцин

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Евросоюз готов помочь РФ в производстве российских препаратов от коронавирусной инфекции на территории Европы. Однако приоритетом остаётся выпуск собственных препаратов на фабриках стран ЕС — об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Он убеждён, что Россия «испытывает большие трудности» с изготовлением вакцин и обращается к Европе, чтобы производить препараты на европейских заводах. Бретон считает, что проблема с вакцинами, которые не разрабывает США или Европа, заключается в том, что очень сложно найти заводы для их создания.

Конечно, нам придётся помочь русским, как и другим, но на данный момент наш приоритет заключается в создании европейских вакцин, — заявил еврокомиссар в эфире телеканала France 2.

Между тем, российский препарат «Спутник V» центра Гамалеи уже вошёл в тройку мировых вакцин по количеству одобрений, полученных зарубежными регуляторами. Сыворотку уже зарегистрировали 46 страны, общее население которых превышает 1,2 млрд человек. Кроме того, «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Всего на данный момент в России созданы три вакцины — это «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» центра Чумакова.

Как ранее писал NEWS.ru, решение властей Бельгии продлить запрет на необязательные поездки в страну и за её пределы вызвало удивление у членов Еврокомиссии. Запрет сохраняется до 18 апреля, но при этом Брюсселю стоило бы «пропорционально» подходить к борьбе с распространением коронавирусной инфекции — такое мнение выразил официальный представитель ЕК Кристиан Виганд.