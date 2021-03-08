Еврокомиссия призвала Бельгию адекватно подходить к борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/2735c540-8017-11eb-9b4c-96000091f725_660.jpg Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Решение властей Бельгии продлить запрет на необязательные поездки в страну и за её пределы вызвало удивление у членов Еврокомиссии. Запрет сохраняется до 18 апреля, но при этом Брюсселю стоило бы «пропорционально» подходить к борьбе с распространением коронавирусной инфекции — такое мнение выразил официальный представитель ЕК Кристиан Виганд.

Мы удивлены, прочитав в прессе о продлении запрета. Об этом не говорилось в письме, которое мы получили накануне — там речь шла о 1 апреля, — заявил Виганд на пресс-конференции.

О продлении запрета сообщил в минувшую пятницу бельгийский премьер Александр де Кроо. Он считает, что подобный шаг необходим для сдерживания распространения COVID-19. По словам Виганда, ЕК не одобряет таких мер, призывая к соблюдению принципа пропорциональности, прописанного в европейском праве. Это относится, в частности, к функционированию общего рынка и к праву граждан Евросоюза на свободу передвижения.

Отмечается, что Бельгия является не единственной страной, где ограничительные меры являются более строгими, чем, по мнению Еврокомиссии, следовало бы. В частности, ЕК направила послание с призывом применять адекватные и недискриминационные меры в адрес Венгрии, Германии, Дании, Финляндии и Швеции.

Как ранее писал NEWS.ru, Еврокомиссия 17 марта планирует представить первый проект паспортов вакцинации от коронавируса в Европейском союзе. Об рассказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.