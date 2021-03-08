Первый проект паспортов вакцинации в ЕС представят 17 марта

https://static.news.ru/photo/2fcf1cdc-8009-11eb-9b55-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Еврокомиссия 17 марта планирует представить первый проект паспортов вакцинации от коронавируса в Европейском союзе, рассказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

При этом документ получит название «зелёный электронный пропуск».

17 марта Еврокомиссия утвердит свои предложения об этом документе, который не будет называться паспортом, а получит название «зелёный электронный пропуск», — рассказал он.

Представитель ЕК отметил, что проект не содержит предложений о практическом применении нового документа. Позднее этот вопрос будут решать страны Евросоюза, передаёт ТАСС.

О том, что Брюссель приступил к разработке программы по внедрению «зелёных пропусков» для обеспечения безопасных поездок, стало известно 1 марта после высказываний Мамера. В документе будет отмечаться факт вакцинации от COVID-19, данные о наличии иммунитета к вирусу, в том числе после перенесённой болезни, а также результаты ПЦР-теста на коронавирус. Главными сторонниками введения подобной меры стали страны Южной Европы, чьи экономики находятся в зависимости от туристического сектора.

Как ранее писал NEWS.ru, вирусолог и профессор молекулярной онкологии Уорикского университета Лоуренс Янг заявил, что введение «ковидных паспортов» для международных поездок в страны ЕС будет неизбежным, однако эта система, в свою очередь, поднимет ряд проблем.