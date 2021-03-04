Британский учёный связал вакцинные паспорта с угрозой приватности

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Вирусолог и профессор молекулярной онкологии Уорикского университета Лоуренс Янг заявил NEWS.ru, что введение «ковидных паспортов» для международных поездок в страны ЕС будет неизбежным, однако эта система, в свою очередь, поднимет ряд проблем.

По словам британского исследователя, идея цифрового «зелёного паспорта» представляет собой инициативу, которая существенно облегчит путешествия по Европе, а также может быть использована в других частях мира.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), в свою очередь, разрабатывает цифровой «проездной», чтобы можно было открыть границы без необходимости введения карантина и чтобы была возможность легко получить доступ к информации о вакцинации. Это поднимает некоторые интересные и сложные вопросы этки и конфиденциальности, — заметил собеседник NEWS.ru.

О том, что Брюссель приступил к разработке программы по внедрению «зелёных паспортов» для обеспечения безопасных поездок, стало известно 1 марта после высказываний официального представителя Еврокомиссии (ЕК) Эрика Мамера. Главными сторонниками введения подобной меры стали страны Южной Европы, чьи экономики находятся в зависимости от туристического сектора.