Создатели «Спутника V» хотят извинений от регулятора ЕС

https://static.news.ru/photo/1cd4dc1e-8074-11eb-8214-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Создатели российской вакцины «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе. Она сравнила возможность срочного одобрения российского препарата в Австрии с «русской рулеткой».

Сообщение российских производителей вакцины размещёно в Twitter.

Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за её негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V». Её комментарии вызывают серьёзные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА, — отмечается в письме.

Создатели «Спутника V» добавили, что прежде европейский регулятор «не допускал подобных заявлений ни о какой другой вакцине», хотя и ЕМА, и вакцины должны быть вне политики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евросоюз готов помочь РФ в производстве российских препаратов от коронавирусной инфекции на территории Европы. Однако приоритетом остаётся выпуск собственных препаратов на фабриках стран ЕС, об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он убеждён, что Россия «испытывает большие трудности» с изготовлением вакцин.