Власти Марокко зарегистрировали вакцину «Спутник V»

Судебная палата Международного уголовного суда (МУС) постановила выплатить жертвам военного конфликта в Демократической Республике Конго $30 млн. Речь идёт о людях, пострадавших в результате действий одного из лидеров группировки «Патриотические силы за освобождение Конго» Боско Нтаганды.

Средства должен выплатить сам лидер боевиков, заявила судья Чан-Хо Чун. Это крупнейшая сумма компенсаций за всю историю МУС. Орган также признал, что Нтаганда в настоящее время неплатёжеспособен. МУС призвал Целевой...