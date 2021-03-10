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Африка

Власти Марокко зарегистрировали вакцину «Спутник V»

13:36, 10 марта 2021

Минздрав Марокко одобрил использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», рассказал 10 марта журналистам торговый представитель РФ в африканской стране Артём Цинамдзгвришвили.

В Марокко состоялась регистрация сроком на один год в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Autorisation) российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для применения на территории королевства, — цитирует его ТАСС.

Минпромторг РФ отметил, что препарат зарегистрировали 9 марта. Сейчас стороны обсуждают условия контракта.

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