Власти Марокко зарегистрировали вакцину «Спутник V»

Минздрав Марокко одобрил использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», рассказал 10 марта журналистам торговый представитель РФ в африканской стране Артём Цинамдзгвришвили.
В Марокко состоялась регистрация сроком на один год в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Autorisation) российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для применения на территории королевства, — цитирует его ТАСС.
Минпромторг РФ отметил, что препарат зарегистрировали 9 марта. Сейчас стороны обсуждают условия контракта.