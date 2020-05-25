Эксперт заявил о возможности любых провокаций террористов в Сирии

https://static.news.ru/photo/f7eb954c-9f31-11ea-a4f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nayef Alaboud/Keystone Press Agency/Global Look Press

В настоящее время на территории Сирии возможны любые провокации со стороны членов террористических группировок. Именно поэтому говорить о стабилизации ситуации в ближневосточном государстве пока рано, несмотря на общее улучшение. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

По его словам, результатом договорённости президентов РФ и Турции по ситуации в Идлибе стало снижение интенсивности вооружённой борьбы. Как сказал Фитин, при этом главный вопрос остался нерешённым — сохранение в идлибском анклаве террористических группировок во главе с «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещённая в РФ террористическая группировка), со стороны которых случаются постоянные провокации.

Поэтому сирийская армия, которой содействует российская военная полиция, пытается стабилизировать положение на трассах, которые являются артериями жизни для Сирии. Но говорить, что сейчас ситуация стала такой, что стабильность обеспечена, довольно сложно, — цитирует Фитина радио Sputnik.

Как ранее передавал NEWS.ru, координатор группы Государственной думы по связям с сирийским парламентом Дмитрий Саблин заявил, что российские военные останутся в Сирии и вместе с сирийцами продолжат «бороться за будущее страны».