Эхо обстрелов: война с Газой изменит облик правительства Израиля

Израильские политики, выступавшие соперниками премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на парламентских выборах в марте, выразили готовность искать с ним коалиционный компромисс. По их словам, расширение масштабов конфликта с сектором Газа и арабо-еврейские погромы — это события, «меняющие реальность». Впрочем, даже в новой расстановке сил пути создания коалиции не видны: представляющую арабов партию «Объединённый арабский список», похоже, попросту не захотят видеть в новом правительстве. А её слово считалось решающим.

Об изменении своего взгляда на коалицию с Нетаньяху заявил Нафтали Беннет, лидер партии «Ямина» (7 мандатов по итогам мартовских выборов). По его мнению, вариант создания альянса с Яиром Лапидом, главой «Еш Атид» (17 кресел), недопустим в нынешних условиях, когда страна попала под шквал ракетных обстрелов и оказалась ареной межэтнических погромов. Незадолго до этого Беннет, экс-министр обороны, выступал за диалог с оппозицией. О том, что «Ямина» находится в процессе переговоров с партией Нетаньяху «Ликуд», сообщили источники Times of Israel. Встреча представителей обеих партий, по данным издания, прошла 13 мая.

Нафтали Беннет facebook.com/נפתלי בנט - Naftali Bennett

Тем не менее пока что мандат на создание коалиции находится в руках Лапида. Время, которое было дано Нетаньяху на поиски компромисса, премьер-министр упустил. Эксперты полагают, что правительство по итогам мартовских выборов не сможет создать ни лидер «Ликуда», ни лидер «Яш Атид»: всё упирается в партию «Объединённый арабский список» (4 мандата по итогам мартовских выборов), перспективы вхождения которой в правительство крайне низки из-за палестино-израильского обострения. Так, лидер «Ямины» в частных беседах выразил уверенность в том, что коалиция, которая зависит от представляющей арабов политической организации, не сможет справиться с текущими проблемами в Израиле.

Это означает, что страна, вероятнее всего, пойдёт по пути новых внеочередных выборов, пятых за два года.

Синхронизация фронтов

Ситуация на местах продолжает оставаться тревожной. К границе с сектором Газа стянуты значительные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Большие опасения накануне вызвало то, что несколько ракет в сторону еврейского государства были пущены со стороны Ливана — с севера. Несмотря на то что на ливанской арене угрозу для израильтян представляет совершенно иная военно-политическая сила — группировка «Хезболла», — есть основания подозревать, что она не против «синхронизировать» усилия с палестинскими фракциями. «Хезболле» широко покровительствует Иран, а его руководство подозревали в оказании помощи сектору Газа.

Впрочем, в разговоре с NEWS.ru бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии Фред Хоф, который занимался ливано-израильской проблемой, заметил, что основная миссия «Хезболлы» — представлять иранские интересы и обеспечивать Тегерану сдерживающий фактор против Израиля.

Несмотря на то что «Хезболла» и Иран поддерживали ХАМАС материально и палестинское дело — декларативно, их интересы сконцентрированы на сохранении Исламской Республики. Фред Хоф бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии

Бывший дипломат в то же время говорит: ошибки всегда возможны, но «Хезболла», скорее всего, не бросит вызов противоракетной обороне Израиля в рамках нынешнего кризиса, чтобы сохранить свой ракетный арсенал в целости — на благо Ирана.

Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Риски наземной операции

Большой шум вызвал ночной твит пресс-службы ЦАХАЛ и появившиеся параллельно в западных СМИ сообщения, что в операциях против палестинских группировок теперь задействованы израильские наземные силы. Однако всё оказалось сложнее. Как позже сообщили ивритоязычные СМИ, информационная кампания была уловкой израильского командования: после появления данных о «наземных ударах» члены палестинских формирований укрылись в тоннелях. Выждав некоторое время, военнослужащие ЦАХАЛ нанесли мощный удар по подземной системе сектора Газа. Это позволило максимально увеличить ущерб группировкам.

Тревогу не может не вызывать то, что отправившаяся накануне в Тель-Авив делегация Управления общей разведки Египта не смогла уговорить израильскую сторону прекратить огонь. План египтян включал пункт о введении «режима тишины» на 12 месяцев. Однако израильтяне, по-видимому, оказались не удовлетворены условиями. Это ставит вопрос о том, насколько продуктивным может быть назначенное на 16 мая открытое заседание Совета Безопасности ООН по поводу ситуации в Газе и Израиле, если всё упирается в решимость сторон конфликта.