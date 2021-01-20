Египет восстанавливает дипотношения с Катаром

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Представители Катара и Египта согласовали вопрос о восстановлении дипломатических отношений, разорванных в 2017 году.

Арабская Республика Египет и Государство Катар обменялись официальными меморандумами, согласно которым две страны согласились возобновить дипломатические отношения, — приводит ТАСС сообщение МИД Египта.

Ранее NEWS.ru писал, что в начале января участники саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в составе Бахрейна, ОАЭ, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии и Катара подписали соглашение об урегулировании дипломатического кризиса с Катаром. Документ включает снятие блокады Катара, открытие воздушного пространства, а также морских и сухопутных границ.

В 2017 году Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали с Катаром дипломатические отношения, обвинив страну в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Через некоторое время к ним присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских островов. Доха все обвинения отрицает, неоднократно отмечая свою готовность к урегулированию конфликта путём переговоров.