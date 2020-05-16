Двое израильских полицейских были ранены при нападении у города Тира

https://static.news.ru/photo/92f17f98-9749-11ea-969d-fa163e074e61_660.jpg Фото: israelgov/facebook.com

Двое израильских полицейских получили ранения при нападении у города Тира в ночь на субботу, 16 мая, сообщает пресс-служба полиции Израиля.

Офицеры полиции остановили для проверки двух подозреваемых. В этот момент к ним подъехала подозрительная машина, из машины вышел человек, который открыл огонь по офицерам, — говорится в сообщении.

Одного полицейского ранили в голову, второй получил лёгкие повреждения. Оба были доставлены в больницу, где одного из них прооперировали.

В настоящее время идёт поиск напавших на сотрудников полиции. На дорогах города установлены блокпосты.

Как ранее писал NEWS.ru, палестинские группировки готовы дать отпор в случае реализации израильского плана аннексии земель на Западном берегу Иордана. Об этом сообщил представитель палестинского движения ХАМАС Ашрафа Абу Зайида на конференции в Газе.