Дети подземелья: почему Израиль бессилен перед тоннелями ХАМАС

Израиль объявил о полном уничтожении тоннельной системы палестинского движения ХАМАС. С соответствующим заявлением выступил министр обороны Бени Ганц. По его словам, контролирующая сектор Газа группировка «лишилась всех активов». Однако опыт предыдущих операций израильских сил свидетельствует, что палестинцев достаточно непросто лишить подземной инфраструктуры, несмотря на высокую стоимость её восстановления.
Своё заявление Ганц сделал во время посещения позиций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге еврейского государства.
ХАМАС обанкротилось и лишилось всех своих активов. Его доктрина ведения тоннельной войны полностью ликвидирована, — выразил уверенность глава оборонного ведомства.
Впрочем, Ганц, обращаясь к военным, призвал их «оставаться начеку, потому что борьба, вероятно, будет продолжена».
Слова министра обороны еврейского государства прозвучали на фоне третьего раунда ударов по подземной инфраструктуре палестинских формирований. Накануне в ЦАХАЛ отчитались, что авиация атаковала 35 военных объектов и 15 км тоннельной сети в северной части палестинского анклава.
Этот удар представляет собой часть масштабной операции Армии обороны Израиля против подземной террористической инфраструктуры в секторе Газа, — подчеркнули в пресс-службе ЦАХАЛ.
Вместе с тем работа ведётся и по уничтожению наземных целей. В ночь на 17 мая истребители и дроны Израиля произвели серию нападений на девять домов высокопоставленных представителей ХАМАС, в том числе главы батальона Бейт-Ханун, командира роты Газы и командира роты, которая входит в состав батальона Аль-Шати.
Тоннели двойного назначения
Огромное влияние на развитие и разветвление тоннельной системы
Эксперты говорят, что к 2013 году тоннельная сеть существенно
Борьба за подземелье
С 2007 года движение ХАМАС создало свыше 1300 туннелей примерной
После полномасштабного конфликта между Газой и Израилем в 2014 году тоннельная система понесла серьёзный урон, однако палестинская группировка не сдалась и не отказалась от идеи использования скрытых коммуникаций. В процессе восстановления, по предположениям, приняли участие внешние спонсоры. Так, в 2015 году средства на реконструкцию, по
К способности палестинских формирований возрождать свои тоннели постепенно адаптировался и Израиль. Так, в марте 2021 года еврейское государство
Цена уничтожения
Заявление о полном уничтожении хамасовской тоннельной доктрины выглядит лишь элементом политической риторики. Это отчасти
С нанесением ущерба «подземке» ХАМАСа связана и проблема материального обеспечения сектора Газа, находящегося под сильным экономическим прессингом. Если анклав лишится одного из главных «лекарств» от установленной израильтянами блокады, это заметно ударит по и без того невысокому уровню жизни и грозит увеличить число сторонников продолжения войны среди палестинцев. Не стоит и говорить о том, что такая ситуация подстегнёт беспокойных внешних спонсоров Газы увеличить своё участие в делах анклава. Их активизация вряд ли обрадует израильское руководство.