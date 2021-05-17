Дети подземелья: почему Израиль бессилен перед тоннелями ХАМАС

Израиль объявил о полном уничтожении тоннельной системы палестинского движения ХАМАС. С соответствующим заявлением выступил министр обороны Бени Ганц. По его словам, контролирующая сектор Газа группировка «лишилась всех активов». Однако опыт предыдущих операций израильских сил свидетельствует, что палестинцев достаточно непросто лишить подземной инфраструктуры, несмотря на высокую стоимость её восстановления.

Своё заявление Ганц сделал во время посещения позиций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге еврейского государства.

ХАМАС обанкротилось и лишилось всех своих активов. Его доктрина ведения тоннельной войны полностью ликвидирована, — выразил уверенность глава оборонного ведомства.

Впрочем, Ганц, обращаясь к военным, призвал их «оставаться начеку, потому что борьба, вероятно, будет продолжена».

Слова министра обороны еврейского государства прозвучали на фоне третьего раунда ударов по подземной инфраструктуре палестинских формирований. Накануне в ЦАХАЛ отчитались, что авиация атаковала 35 военных объектов и 15 км тоннельной сети в северной части палестинского анклава.

Этот удар представляет собой часть масштабной операции Армии обороны Израиля против подземной террористической инфраструктуры в секторе Газа, — подчеркнули в пресс-службе ЦАХАЛ.

Вместе с тем работа ведётся и по уничтожению наземных целей. В ночь на 17 мая истребители и дроны Израиля произвели серию нападений на девять домов высокопоставленных представителей ХАМАС, в том числе главы батальона Бейт-Ханун, командира роты Газы и командира роты, которая входит в состав батальона Аль-Шати.

Тоннели двойного назначения

Огромное влияние на развитие и разветвление тоннельной системы оказал приход движения ХАМАС к власти в секторе Газа в 2007 году. Первые созданные этой группировкой ходы возникли на участке между прибрежным анклавом и Египтом. Они были рассчитаны на контрабанду различных товаров в обход установленной Израилем блокады. Некоторые элементы подземной системы существовали ещё с «нулевых». Так, в 2004 году при нападении палестинцев на израильские позиции уже применялась «подземная» тактика. Первый масштабный трансграничный рейд с использованием тоннелей члены палестинских формирований провели в 2006 году, когда в их руки попал военнослужащий ЦАХАЛ Гилад Шалит. Он удерживался в плену на протяжении пяти лет и был обменян в рамках сделки на ряд палестинских военнопленных в 2011 году.

Xinhua/ZUMAPRESS.com./Global Look Press

Эксперты говорят, что к 2013 году тоннельная сеть существенно отклонилась от египетского направления и повернула в сторону Израиля. По оценкам ЦАХАЛ, разветвление и расширение было нужно для интенсификации нападений и захвата заложников. Однако, по большому счёту, десятки километров коммуникаций под землёй помогали палестинцам обеспечить снабжение в условиях мощного экономического давления, которое израильтяне усилили после закрепления ХАМАС в административных структурах Газы. В то же время отрицать, что палестинские группировки используют подземную инфраструктуру в военных целях, наивно. Она не раз помогала скрыть ракетные арсеналы, обеспечить безопасность самих боевиков и организовывать нападения.

Борьба за подземелье

С 2007 года движение ХАМАС создало свыше 1300 туннелей примерной стоимостью $1,25 млрд долларов. Точный объём затраченных средств установить невозможно из-за того, что даже для самих палестинцев процесс подземного строительства остаётся крайне непрозрачным: к руководству ХАМАС часто возникают вопросы по поводу расходования денег.

Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После полномасштабного конфликта между Газой и Израилем в 2014 году тоннельная система понесла серьёзный урон, однако палестинская группировка не сдалась и не отказалась от идеи использования скрытых коммуникаций. В процессе восстановления, по предположениям, приняли участие внешние спонсоры. Так, в 2015 году средства на реконструкцию, по данным западных изданий, были выделены иранской стороной. Её подозревают и в военных поставках администрации анклава.

К способности палестинских формирований возрождать свои тоннели постепенно адаптировался и Израиль. Так, в марте 2021 года еврейское государство завершило создание массивного подземного барьера для предотвращения атак со стороны Газы. Стена, которая является частью масштабного проекта заградительных сооружений, обошлась в миллионы долларов. Она не только физически препятствуют рытью тоннелей, но и позволяет следить за подземными передвижениями благодаря специальным датчикам.

Цена уничтожения

Заявление о полном уничтожении хамасовской тоннельной доктрины выглядит лишь элементом политической риторики. Это отчасти признают и в самом Израиле. То, что тотальная ликвидация подземной инфраструктуры подобных организаций практически невозможна, доказывает пример и северных соседей еврейского государства. Несмотря на серию крупных операций ЦАХАЛ по устранению тайных коммуникаций ливанской группировки «Хезболла», некоторые тайные коридоры в пограничных районах продолжают находить до сих пор.

Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

С нанесением ущерба «подземке» ХАМАСа связана и проблема материального обеспечения сектора Газа, находящегося под сильным экономическим прессингом. Если анклав лишится одного из главных «лекарств» от установленной израильтянами блокады, это заметно ударит по и без того невысокому уровню жизни и грозит увеличить число сторонников продолжения войны среди палестинцев. Не стоит и говорить о том, что такая ситуация подстегнёт беспокойных внешних спонсоров Газы увеличить своё участие в делах анклава. Их активизация вряд ли обрадует израильское руководство.