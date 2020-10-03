ЦИК Киргизии: число нарушений на выборах незначительно в масштабах страны

https://static.news.ru/photo/6435d284-063f-11eb-b113-fa163e074e61_660.jpg Бишкек Фото: Roman Yarovitsyn/Global Look Press

Председатель ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова заявила, что зафиксированные на парламентских выборах нарушения не повлияют на исход голосования из-за их незначительного числа в масштабах страны. На 120 мест в высшем законодательном органе страны претендуют 16 партий.

С избирательных участков поступают сообщения об отдельных нарушениях, технических проблемах, но они не носят системный характер и устраняются оперативно​. Мы должны сказать, что число [нарушений] не такое большое. По последней информации, было 21, сейчас ещё поступили сигналы, — сказала в беседе с ТАСС Нуржан Шайлдабекова.

Позже член ЦИК Тынчтык Шайназаров сообщил, что в Координационную группу оперативного реагирования поступило 79 жалоб, при этом увеличилось количество жалоб по возможным фактам покупки голосов. Проблема подкупа избирателей актуальна для Киргизии. Накануне президент страны Сооронбай Жээнбеков обратился к гражданам с призывом проявить сознательность и не продавать свои голоса, писал NEWS.ru.