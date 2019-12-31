https://static.news.ru/photo/4fd02ee4-2bd3-11ea-933f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Число пострадавших во время протестов у здания посольства США в Багдаде увеличилось, по предварительным данным, в два раза — с 30 до 60 человек. На место народных волнений прибыли иракские военные.

Граждане требуют закрыть представительство Белого дома в республике, передаёт Rudaw. Недовольные пытаются поджечь дипведомство.

Протесты вызваны авианалётом Белого дома на позиции шиитской вооружённой группировки «Катаиб Хезболла».

Накануне иракцы начали штурмовать представительство Штатов в республике, разбили палаточный лагерь около учреждения. Часть американских дипломатов удалось эвакуировать. Власти Ирака заявили, что не будут вмешиваться в ситуацию вокруг здания посольства США в Багдаде.

Силовики применили против бунтующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты, однако недовольным удалось прорваться на территорию диппредставительства.

В конце декабря Вашингтон отдал приказ ударить по «Катаиб Хезболла». В результате бомбардировки погибли около 25 человек, свыше 50 получили травмы, писал NEWS.ru.