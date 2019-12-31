https://static.news.ru/photo/0ba13a46-2bb1-11ea-b980-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Участники митинга против обстрела ВВС США позиций группировки «Катаиб Хезболлах» начали штурмовать американское посольство.

Сообщается, что протестующие разбили палаточный городок у стен здания и демонстративно сожгли флаг США. Сотрудники дипмиссии и посол американской стороны покинули Ирак несколько дней назад, передаёт ТАСС.

Агрессивные действия со стороны митингующих связаны с недавним налётом ВВС США на позиции «Катаиб Хезболлах». В результате погибло около 25 человек и свыше 50 получили ранения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МИД России осудил действия США.