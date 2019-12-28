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Министерство иностранных дел России прокомментировало рост напряжённости в Ираке и Сирии в связи с обменом ударами между США и шиитской группировкой «Катаиб Хезболла».

МИД РФ напомнил, что атака Соединённых Штатов по пяти объектам «Катаиб Хезболлы» в Западном Ираке и Восточной Сирии привела к гибели 25 человек, а ещё 50 получили ранения. При этом Вашингтон охарактеризовал свои действия как «точечные удары оборонительного характера». Официальный Багдад осудил атаку, посчитал её нарушением суверенитета и угрозой безопасности Ирака.

Российское внешнеполитическое ведомство назвало действия США неприемлемыми и контрпродуктивными и призвало все стороны воздержаться от дальнейших дестабилизирующих шагов на Ближнем Востоке.

Как сообщал NEWS.ru, «Катаиб Хезболла» 27 декабря обстреляла ракетами американскую военную базу возле иракского города Киркук. Один гражданин США из числа гражданских контрактников погиб, ряд военнослужащих получили ранения. 29 декабря США провели акцию возмездия, нанеся авиаудары по пяти объектам военизированной шиитской группировки в Сирии и Ираке.