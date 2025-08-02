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02 августа 2025 в 20:28

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации замкомандира одного из батальонов ХАМАС

В Израиле сообщили о ликвидации замкомандира батальона «Аль-Фуркан»

Фото: Israel Defense Forces/Global Look Press

Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации заместителя командира батальона «Аль-Фуркан», входящего в состав палестинского движения ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба. Он координировал боевую поддержку подразделения и участвовал в планировании ряда нападений на израильские военные объекты.

ЦАХАЛ атаковала и уничтожила заместителя командира батальона «Аль-Фуркан» в террористической организации ХАМАС, — сказано в публикации.

Тем временем ЦАХАЛ сообщила, что сбросила с воздуха на сектор Газа муку, сахар и консервы. Это мера была принята в рамках гуманитарной помощи жителям.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль планирует опустошить сектор Газа, сделав условия проживания в анклаве невыносимыми. По его словам, израильские власти сейчас требуют от ряда стран принять палестинских беженцев.

До этого Reuters сообщил, что не менее 67 человек погибли 15 июля в секторе Газа в результате стрельбы израильских танков по толпе, ожидавшей гуманитарную помощь. Инцидент стал самым кровавым днем с момента возобновления масштабных поставок помощи в мае.

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