Стало известно, как танки ЦАХАЛ устроили бойню в Газе Reuters: 67 человек погибли при ударе танков ЦАХАЛ по толпе в Газе 15 июля

Не менее 67 человек погибли 15 июля в секторе Газа в результате стрельбы израильских танков по толпе, ожидавшей гуманитарную помощь, сообщает Reuters со ссылкой на местных медиков. Инцидент стал самым кровавым днем с момента возобновления масштабных поставок помощи в мае.

По информации агентства, израильские танки обстреляли многотысячную толпу, собравшуюся возле грузовиков с гуманитарной помощью в городе Хан-Юнис. Свидетели рассказали Reuters, что военные выпустили как минимум два снаряда. Помимо погибших, ранения получили не менее 221 человека, из которых около 20 находятся в критическом состоянии.

Израильская армия подтвердила факт открытия огня в этом районе и заявила о расследовании инцидента. В своем заявлении военные пояснили действия войск.

Израильские военные заявили, что в воскресенье их войска открыли предупредительные выстрелы по многотысячной толпе людей на севере Газы, чтобы устранить, по их словам, «непосредственную угрозу», — передает агентство.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удар по въездным воротам в Генеральный штаб Сирии в Дамаске. В ЦАХАЛ отметили, что удар нанесен в контексте действий сирийских властей против мирного населения среди друзов на юге Арабской Республики.