ЦАХАЛ готовится наступать: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Галант: ЦАХАЛ после гуманитарной паузы начнет более мощные действия в Газе

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля после окончания гуманитарной паузы в секторе Газа возобновит бои с увеличенной интенсивностью, заявил министр обороны страны Йоав Галант на встрече с бойцами бригады «Гивати». По его словам, ЦАХАЛ при этом будет действовать на всей территории палестинского анклава.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 27 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Что сказал Галант о подготовке к продолжению атак

Йоав Галант отметил, что временное прекращение огня израильские военные используют для отдыха и перегруппировки, а также «извлечения уроков». Однако тем же самым занимаются и противники в лице радикалов группировки ХАМАС, подчеркнул министр. Он предупредил солдат, что после перерыва они столкнутся «с чем-то более подготовленным». В этой связи Галант пообещал, что ХАМАС «сначала встретят бомбы ВВС [Израиля], затем — снаряды танков и артиллерии и ковши бульдозеров D9, затем, наконец, также и огонь пехоты».

Как проходит обмен между Израилем и ХАМАС

Израильское руководство одобрило список из 50 палестинских женщин для освобождения из тюрем страны на случай возможного продления гуманитарной паузы в секторе Газа, сообщили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху. При этом официального подтверждения продления четырехдневной паузы от властей Израиля пока не поступало.

За четыре дня перемирия ХАМАС освободило 69 человек в секторе Газа, а Израиль — 150 палестинских заключенных женщин и детей. В частности, члены палестинской группировки 27 ноября освободили в Газе 11 израильских заложников. Они уже находятся на территории Израиля. Освобожденные из плена люди будут направлены к семьям после медосмотра.

Где размещают заложников в Газе

Заложники движения ХАМАС удерживаются в секторе Газа на поле боя, сообщил директор регионального управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони. По его словам, этот нетипичный фактор затрудняет работу организации в анклаве.

Он также выразил сожаление из-за того, что ХАМАС отказало Красному Кресту в посещении израильских заложников, а Израиль, в свою очередь, не предоставил доступ к палестинским заключенным. Представитель МККК подчеркнул, что его организация продолжает вести переговоры по данному вопросу с израильскими официальными лицами. Он надеется, что представители Красного Креста «смогут возобновить визиты».

Как Захарова ответила Боррелю на слова о Газе

Апологетикой трансгуманизма назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о бессмысленности поставок гуманитарной помощи в сектор Газа при продолжении там боевых действий. Она поинтересовалась у коллеги, считает ли он также бессмысленным оказывать врачебную помощь и любить «того, кто завтра умрет».

Жозеп Боррель заявлял, что гуманитарная пауза и последовавшие за ней гуманитарные поставки в секторе Газа являются «отличной новостью», но одного этого недостаточно. «Бессмысленно давать гуманитарную помощь тем, кто завтра будет убит, поэтому необходимо прекратить бомбардировки Газы», — говорил дипломат.

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