МИД России позитивно оценил «жест доброй воли» ХАМАС Захарова: МИД России позитивно оценил освобождение россиянина ХАМАС

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Россия позитивно оценивает «жест доброй воли» руководства ХАМАС, которое освободило из плена россиянина Ронa Кривого, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что это стало возможным после работы российского ведомства в координации с израильскими властями при содействии Международного комитета Красного Креста.

Позитивно оцениваем проявленный руководством движения ХAMAC жест доброй воли и его готовность к конструктивному взаимодействию. <...> Обращаем внимание на то, что наш соотечественник получил возможность вернуться домой без увязки с выполнением <...> условий обмена части находящихся в Газе заложников <...> на палестинских заключенных, — говорится в сообщении.

Кривой, похищенный палестинской вооруженной организацией ХАМАС 7 октября 2023 года, был освобожден 26 ноября. Захарова сообщила, что пленный с российским гражданством оказался на свободе благодаря действиям российских дипломатов. Она подчеркнула, что изначально он не был включен в список для обмена.

До этого палестинская сторона пообещала передать Израилю группу заложников. Планируется обмен 50 израильтян на 150 палестинских заключенных, большинство из которых — женщины и дети.

Ранее эвакуированный в Россию врач-кардиолог Рихаль заявил, что больница «Аш-Шифа» в секторе Газа почти полностью уничтожена. По его словам, это результат блокады больницы силами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Медик находился в медкомплексе, когда израильские военные захватили учреждение, из здания он не мог выйти около семи дней.