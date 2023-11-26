Захарова подтвердила освобождение заложника ХАМАС с российским гражданством

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Благодаря действиям российских дипломатов из плена палестинского движения ХАМАС был освобожден заложник с российским гражданством, подтвердила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что этот гражданин изначально не был включен в список заложников для обмена.

Усилия, предпринятые российскими дипломатами в контактах с ХАМАС относительно освобождения заложников, дают результаты. Сегодня был освобожден и передан Красному Кресту обладатель российского паспорта, — написала она.

В ближайшее время, как только это будет возможно, российские дипломаты посетят его, отметила Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что освобождение россиянина — результат прямых договоренностей между российскими представителями и ХАМАС. Эта работа будет продолжена, резюмировала она.

Ранее пресс-секретарь главы политбюро ХАМАС Исмаил Хани Тахер ан-Нуну, говоря об освобождении россиянина, подчеркнул, что это решение было принято в ответ на усилия президента РФ Владимира Путина и в знак признания позиции Москвы по поддержке движения.