ХАМАС освободило пленного россиянина и передало Красному Кресту

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС освободило заложника с российским гражданством, после чего тот был передан Красному Кресту, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну. Такое решение руководители ХАМАС приняли в ответ на усилия президента РФ Владимира Путина, добавил он.

В ответ на усилия президента РФ Владимира Путина и в знак признания российской позиции по поддержке палестинского дела ХАМАС освободило заложника с российским гражданством, — говорится в сообщении.

Накануне группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом движения ХАМАС, передала Красному Кресту 20 заложников, 13 из которых израильтяне и семь — граждане других государств.

До этого палестинская сторона пообещала передать Израилю группу заложников. Планируется обмен 50 израильтян на 150 палестинских заключенных, большинство из которых — женщины и дети.

Ранее эвакуированный в Россию врач-кардиолог Рихаль заявил, что больница «Аш-Шифа» в секторе Газа почти полностью уничтожена. По его словам, это результат блокады больницы силами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Медик находился в медкомплексе, когда израильские военные захватили учреждение, из здания он не мог выйти около семи дней.