Четырехдневное перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС вступило в силу

Фото: t.me/idfRus

Четырехдневное перемирие, заключенное между Армией обороны Израиля и палестинским движением ХАМАС, официально вступило в силу в 07:00 по местному времени, сообщает РИА Новости. По данным агентства, палестинская сторона планирует передать Израилю первую партию заложников из 13 человек в 16:00 по местному времени. Всего планируется обменять 50 израильтян на 150 палестинских заключенных, большинство из которых — женщины и дети.

Договоренность между ХАМАС и ЦАХАЛ была достигнута в минувшую среду, 22 ноября. В рамках соглашения обе стороны прекратят боевые действия на четыре дня для обмена десятков заложников. Кроме того, объявленное перемирие позволит передать гуманитарную помощь жителям сектора Газа. Ожидается, что каждый день на территорию анклава будут прибывать по меньшей мере 200 грузовиков с гуманитарным грузом и четыре грузовика с топливом и бытовым газом. Также в южной части Израиля будут приостановлены все полеты.

Представители палестинского движения ХАМАС ранее заявили, что гарантами перемирия выступят Египет, Катар, а также США. В свою очередь официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари заявил, что во время перемирия подразделения ЦАХАЛ будут оставаться на своих позициях.