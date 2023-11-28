В Красном Кресте рассказали о «нетипичном» размещении заложников в Газе МККК: заложников ХАМАС удерживают на поле боя, работа Красного Креста затруднена

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заложники палестинского радикального движения ХАМАС удерживаются в секторе Газа на поле боя, сообщил в интервью РБК директор регионального управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони. По его словам, этот нетипичный фактор затрудняет работу организации в анклаве.

Специфика ситуации заключается в том, что заложников удерживают на поле боя, на передовой. Это очень нетипично. Если посмотреть на другие мировые конфликты, в рамках которых МККК посещает заложников или заключенных, то они обычно содержатся не на поле боя, а в безопасных зонах, где мы можем получить к ним доступ. Здесь же это поле боя, что существенно затрудняет нашу работу. Очень сложно с безопасностью, — сказал Карбони.

Он также выразил сожаление из-за того, что ХАМАС отказало Красному Кресту в посещении израильских заложников, а Израиль, в свою очередь, не предоставил доступ к палестинским заключенным. Представитель МККК подчеркнул, что его организация продолжает вести переговоры по данному вопросу с израильскими официальными лицами. Он надеется, что представители Красного Креста «смогут возобновить визиты».

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС 27 ноября освободило в Газе 11 израильских заложников. Они уже находятся на территории Израиля. Освобожденные из плена люди будут направлены к семьям после медосмотра.

В свою очередь Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных. По данным СМИ, из тюрьмы Офер, расположенной на Западном берегу к северу от Иерусалима, на свободу выпустили 33 человек, из которых 30 — дети.