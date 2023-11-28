Израиль освободил четвертую группу заключенных из Палестины Al Jazeera: Израиль освободил четвертую группу заключенных из 33 человек

Фото: Ayman Nobani/dpa/Global Look Press

Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных, сообщает телеканал Al Jazeera. По его данным, из тюрьмы Офер, расположенной на Западном берегу к северу от Иерусалима, на свободу выпустили 33 человека, из которых 30 — дети.

Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных из 33 человек, — подчеркивается в сообщении.

Телеканал уточнил, что палестинских заключенных сопровождают представители Красного Креста. Также отмечается, что за четыре дня перемирия ХАМАС освободил 69 человек в секторе Газа, а Израиль — 150 палестинских заключенных женщин и детей. 27 ноября стороны договорились о продлении перемирия еще на два дня.

ХАМАС 27 ноября освободило в Газе 11 израильских заложников. Они уже находятся на территории Израиля. Освобожденные из плена люди будут направлены к семьям после медосмотра.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с бойцами бригады «Гивати» заявил, что ЦАХАЛ после окончания гуманитарной паузы в секторе Газа возобновит бои с увеличенной интенсивностью. По его словам, израильская армия при этом будет действовать на всей территории палестинского анклава. Галант также отметил, что временное прекращение огня ЦАХАЛ использует для отдыха и перегруппировки, а также «извлечения уроков».