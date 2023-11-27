В Израиле анонсировали «более мощные» действия ЦАХАЛ в Газе Галант: Армия обороны Израиля после паузы начнет сражаться по всему сектору Газа

Фото: Ariel Hermoni/Israel MOD/Global Look Press

Армия обороны Израиля после окончания гуманитарной паузы в секторе Газа возобновит бои с увеличенной интенсивностью, заявил министр обороны страны Йоав Галант на встрече с бойцами бригады «Гивати». По его словам, которые приводит газета The Times of Israel, ЦАХАЛ при этом будет действовать на всей территории палестинского анклава.

Сейчас у вас есть несколько дней [перерыва], но мы вернемся в бой и будем действовать с прежней мощью и даже более мощно. Мы будем сражаться по всему сектору, — сказал он.

Галант также отметил, что временное прекращение огня израильские военные используют для отдыха и перегруппировки, а также «извлечения уроков». Однако тем же самым занимаются и противники в лице боевиков группировки ХАМАС, подчеркнул министр. Он предупредил солдат, что после перерыва они столкнутся «с чем-то более подготовленным». В этой связи Галант пообещал, что ХАМАС «сначала встретят бомбы ВВС [Израиля], затем — снаряды танков и артиллерии и ковши бульдозеров D9, затем, наконец, также и огонь пехоты».

Ранее пресс-секретарь главы политбюро ХАМАС Исмаил Хании Тахер ан-Нуну сообщил, что движение и Армия обороны Израиля продлили перемирие. По его словам, боевые действия будут приостановлены еще на два дня. Сделка будет действовать на прежних условиях, уточнил он.

До этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон намерен сделать все возможное, чтобы продлить перемирие в секторе Газа. По его словам, это необходимо, чтобы заложники смогли вернуться домой, а жители анклава — получить необходимую им помощь.