Стало известно о продлении перемирия между ХАМАС и Израилем ХАМАС: перемирие в секторе Газа продлено на два дня

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Перемирие между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинской группировкой ХАМАС продлено, сообщил пресс-секретарь главы политбюро Исмаил Хании Тахер ан-Нуну ТАСС. По его словам, боевые действия будут приостановлены еще на два дня. Сделка будет действовать на прежних условиях, уточнил он.

Достигнута договоренность о продлении временного гуманитарного перемирия еще на два дня. На каждого заложника по три заключенных и 200 грузовиков [с гуманитарной помощью] ежедневно, — сообщил ан-Нуну.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон намерен сделать все возможное, чтобы продлить перемирие в секторе Газа. По его словам, это необходимо, чтобы заложники смогли вернуться домой, а жители анклава — получить необходимую им помощь.

Палестинское движение ХАМАС объявило о перемирии с Израилем 25 ноября. Представители формирования также подтвердили приверженность соглашению об обмене заложниками и заключенными. Спикер ЦАХАЛ Рафаэль Рафовиц уже допускал продление перемирия с ХАМАС. По его словам, такая возможность может быть реализована, если это необходимо для освобождения заложников.