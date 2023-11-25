В Израиле допустили возможность продления перемирия с ХАМАС Представитель ЦАХАЛ Рафовиц: продление перемирия с ХАМАС возможно

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Продление перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС возможно, заявил телеканалу BFMTV представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Рафаэль Рафовиц. При этом, по словам офицера, должен продолжиться обмен заложниками.

Такая возможность существует. Речь идет о продлении перемирия в обмен на возвращение заложников, — сказал Рафовиц.

Четырехдневное перемирие между Армией обороны Израиля и ХАМАС вступило в силу утром 24 ноября. По данным портала Ynet News, 25 ноября палестинское движение может освободить 13 заложников, из которых восемь детей. Всего в рамках перемирия планируется обменять 50 израильтян на 150 палестинских заключенных. Член руководства палестинского движения ХАМАС Басем Наим заявил, что Египет, Катар и США являются гарантами соблюдения гуманитарного прекращения огня в секторе Газа.

Среди освобожденных 24 ноября заложников движения ХАМАС обнаружили израильтянку Ханну Кацир, о смерти которой прежде сообщали в палестинском движении «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Девушка уже вернулась домой. Изначально говорилось о готовности освободить Кацир из-за ее проблем со здоровьем, но позже радикалы распространили информацию о ее смерти.