Стало известно, сколько детей отпустит ХАМАС в субботу В субботу ХАМАС может отпустить 13 заложников, восемь из которых дети

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Ожидается, что ХАМАС отпустит в субботу 13 заложников, пишет портал Ynet News со ссылкой на израильские власти. Восемь из них должны быть дети.

В пятницу поздно вечером израильские чиновники подтвердили, что восемь из 13 израильских заложников, внесенных в список на освобождение в субботу, — дети, — заявили чиновники.

Ранее среди освобожденных заложников движения ХАМАС обнаружили израильтянку Ханну Кацир, о смерти которой прежде сообщали в палестинском движении «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Девушка уже вернулась домой. Изначально говорилось о готовности освободить Кацир из-за ее проблем со здоровьем, но позже радикалы распространили информацию о ее смерти.

До этого официально вступило в силу четырехдневное перемирие, заключенное между Армией обороны Израиля и движением ХАМАС. Палестинская сторона пообещала передать Израилю группу заложников, предполагается обмен 50 израильтян на 150 палестинских заключенных, большинство из которых — женщины и дети.

Член руководства палестинского движения ХАМАС Басем Наим заявил, что Египет, Катар и США являются гарантами соблюдения гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. Перемирие для обмена заключенных и пленных вступит в силу утром 24 ноября. По словам Наима, во время гуманитарного перемирия в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с помощью.