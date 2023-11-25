Среди освобожденных заложников ХАМАС нашли девушку, которую считали мертвой

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Среди освобожденных заложников движения ХАМАС обнаружили израильтянку Ханну Кацир, о смерти которой ранее сообщали в палестинском движении «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявил представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Даниэль Хагари. Отмечается, что девушка уже вернулась домой.

Мы должны проявлять осторожность и не распространять непроверенную информацию. Так, сегодня вернулась домой дорогая Ханна Кацир после того, как о ее убийстве несколько дней назад заявили террористические организации, — сказал пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Военное крыло палестинской группировки «Исламский джихад» «Бригады Аль-Кудс» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) заявляло о готовности освободить Кацир из-за ее проблем со здоровьем. Позже радикалы распространили информацию о ее смерти.

Ранее официально вступило в силу четырехдневное перемирие, заключенное между Армией обороны Израиля и движением ХАМАС. Палестинская сторона пообещала передать Израилю группу заложников, предполагается обмен 50 израильтян на 150 палестинских заключенных, большинство из которых — женщины и дети.

Кроме того, объявленное перемирие позволит передать гуманитарную помощь жителям сектора Газа. Ожидается, что каждый день на территорию анклава будут прибывать по меньшей мере 200 грузовиков с гуманитарным грузом и четыре грузовика с топливом и бытовым газом. Также в южной части Израиля будут приостановлены все полеты. При этом подразделения ЦАХАЛ остаются на своих позициях.