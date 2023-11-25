ХАМАС подтвердило продолжение перемирия с Израилем

Фото: t.me/idfRus

ХАМАС в официальном Telegram-канале подтвердило свою приверженность соглашению об обмене заложниками и заключенными. Движение высоко оценило усилия Египта и Катара, направленные на продолжение выполнения соглашения о временном перемирии в течение дня.

Кроме того, ХАМАС опубликовало список из 39 имен заключенных. Ожидается, что они будут освобождены в рамках второго этапа сделки, запланированного на 25 ноября.

Ранее среди освобожденных заложников движения ХАМАС обнаружили израильтянку Ханну Кацир, о смерти которой прежде сообщали в палестинском движении «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Девушка уже вернулась домой. Изначально говорилось о готовности освободить Кацир из-за ее проблем со здоровьем, но позже радикалы распространили информацию о ее смерти.

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви до этого заявил, что сразу после прекращения перемирия ЦАХАЛ возобновит боевые действия в Газе. По его словам, израильские военные будут сражаться с ХАМАС, пока не добьются освобождения всех захваченных заложников. Глава Генштаба отметил, что армия Израиля использует гуманитарную паузу, чтобы немного отдохнуть и подготовиться к дальнейшим маневрам.