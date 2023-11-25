ЦАХАЛ возобновит боевые действия в Газе сразу после гумпаузы Глава Генштаба ЦАХАЛ заявил о планах возобновить операцию в Газе после гумпаузы

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновит боевые действия в секторе Газа сразу после завершения гуманитарной паузы, заявил начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви. По его словам, которые приводит издание The Times of Israel, израильская армия будет продолжать операцию до освобождения всех заложников.

Мы не намерены, не желаем и не готовы остановить эти усилия, пока не вернем всех заложников. Вернуть их — наш моральный долг, — заявил Халеви.

Военные Израиля используют гуманитарную паузу в противостоянии с палестинским движением ХАМАС, чтобы лучше подготовиться к дальнейшим действиям и немного отдохнуть, отметил военачальник. Сразу после истечения сроков перемирия ЦАХАЛ возобновит маневры в Газе с целью уничтожения ХАМАС и для усиления давления на группировку, чтобы как можно быстрее вернуть из заложников максимально возможное число людей, добавил Халеви.

Ранее представитель ЦАХАЛ Рафаэль Рафовиц допустил продление перемирия с ХАМАС для возвращения заложников. Четырехдневное прекращение огня вступило в силу утром 24 ноября.

Израильский генерал Даниэль Хагари рассказал, что среди освобожденных заложников ХАМАС обнаружили израильтянку Ханну Кацир, о смерти которой несколько дней назад заявила палестинская группировка «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По словам военного, женщина уже вернулась домой.