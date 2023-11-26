Байден: США работают над продлением перемирия в Газе

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Джо Байден

США сделают все возможное, чтобы продлить перемирие Израиля и ХАМАС, заявил президент Джон Байден во время выступления на острове Нантакет. По его словам, это необходимо, чтобы как можно больше заложников вернулись из заточения, а жители сектора Газа получили гуманитарную помощь, в которой нуждаются, передает ТАСС.

Наша цель — продлить эту паузу после завтрашнего дня. Чтобы мы могли продолжать видеть, как выходит больше заложников и доставляется больше гуманитарной помощи нуждающимся и сектору Газа <...>. Я собираюсь продолжить работу <...>, чтобы сделать все возможное <...>. Я бы хотел, чтобы пауза сохранялась, пока заложников продолжают освобождать, — заявил Байден.

Байден находится на острове Нантакет у побережья Атлантического океана на отдыхе с семьей. Он планирует вернуться в Вашингтон в ближайшие дни.

Палестинское движение ХАМАС объявило о перемирии с Израилем 25 ноября. Представители формирования также подтвердили приверженность соглашению об обмене заложниками и заключенными. Спикер ЦАХАЛ Рафаэль Рафовиц допустил продление перемирия с ХАМАС. По его словам, такая возможность существует, если прекращение огня необходимо для освобождения заложников.