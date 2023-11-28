Армия Израиля сообщила о прибытии в страну из Газы группы заложников ЦАХАЛ: 11 освобожденных ХАМАС заложников уже находятся на территории Израиля

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

Группа из 11 заложников, которых удерживало ХАМАС, прибыла из сектора Газа на израильскую территорию, сообщает в Telegram пресс-служба ЦАХАЛ. По ее данным, освобожденные из плена люди будут направлены к семьям после медосмотра.

Специальные силы ЦАХАЛ и силы службы общей безопасности в настоящее время сопровождают 11 освобожденных заложников на израильской территории. После того как они пройдут первоначальный медицинский осмотр, наши силы будут сопровождать их, пока они не воссоединятся со своими семьями, — отмечается в сообщении.

В ЦАХАЛ ранее сослались на информацию Красного Креста и рассказали, что группа заложников, освобожденная из сектора Газа, движется в сторону израильской границы. Официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари указывал, что все освобожденные заложники имеют двойное гражданство. По словам дипломата, шестеро из них обладают паспортом Аргентины, трое — граждане Франции, еще у двоих немецкое подданство.

Ранее стало известно, что Израиль передал палестинскому радикальному движению ХАМАС список из 33 палестинских заключенных, которых должны освободить 27 ноября. В перечень попали три женщины и 30 подростков. В ответ радикалы должны были освободить 11 израильтян.