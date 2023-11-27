Израиль намерен освободить 30 несовершеннолетних палестинских заключенных ХАМАС получило список из 33 палестинских заключенных, которых выпустят 27 ноября

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинскому движению ХАМАС передали список из 33 палестинских заключенных, которых должны освободить 27 ноября, сообщили представители группировки в Telegram-канале. Они уточнили, что в перечень попали три женщины и 30 подростков.

Исламское движение сопротивления ХАМАС сообщает, что оно получило список заключенных, которых планируется освободить сегодня из тюрем сионистского врага, в который входят три заключенные-женщины... В список также вошли 30 пленных детей (мальчики-подростки), — указано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь главы политбюро ХАМАС Исмаил Хании Тахер ан-Нуну сообщил, что движение и Армия обороны Израиля продлили перемирие. По его словам, боевые действия будут приостановлены еще на два дня. Сделка будет действовать на прежних условиях, уточнил он.

До этого стало известно, что палестинское движение передало правительству Израиля список заложников, которых нужно освободить 27 ноября, сообщала газета The Wall Street Journal. Источники американского издания уточняли, что список был передан минувшей ночью. Власти страны пока не раскрывают имена и гражданство освобождаемых лиц. Предполагается, что бойцы ХАМАС в ответ освободят 11 человек.